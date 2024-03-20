Сбежавший в Британию экс-ведущий Данилевич считает уклонистов «настоящими героями»

В частности, Данилевич заявил, что уклонисты – это мужественные люди, которые рискуют своей жизнью, переплывая Тису или преодолевая Карпаты и все ради того, чтобы быть со своей семьей.

Андрей Данилевич

"И этот муж, отец — он просто соскучился по своей семье. Они ему звонят ежедневно, каждую ночь. Они плачут. Дети спрашивают его: "Отец, почему ты не с нами? Когда ты приедешь? Отец, я не могу без тебя. Отец , я скучаю". Плачет жена в трубку и говорит, как ей трудно выживать за границей среди чужих людей. И для них этот мужчина — не предатель, не трус, а настоящий герой. Который готов утонуть в Тисе, замерзнуть в Карпатах, сесть в тюрьму — не знаю, он готов на все, что угодно. Он готов использовать хотя бы один-единственный шанс, чтобы быть с семьей",

– заявил Данилевич.

Это видео экс-ведущего политтехнолога Алексея Голобуцкого назвал из серии "плакала вся маршрутка".

"Здесь он когда-то был звездой. А теперь стал просто этаким низкопробным блоггером. Хотя в целом содержание работы не изменилось: что тогда, что теперь продвигает кремлевские нарративы – защищать Украину – плохо и бессмысленно, убежать, прекратить сопротивление – мудро и полезно",

– подчеркнул Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на заседании оборонного комитета рассматривают поправки к законопроекту о мобилизации, среди них и те, которые касаются наказания мужчин, уклоняющихся от мобилизации. По словам нардепов, достигнут консенсус, что уклонистам не будут блокировать банковские и карточные счета.

Вместе с тем, в "Азове" предложили, чтобы уклонистов искали не работники ТЦК, а боевые бригады, мол, это сразу улучшит статистику мобилизации.