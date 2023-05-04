САУ «Паладин» уже в Украине: на что способно это оружие

Соединенные Штаты обещали отправить 155-мм самоходные гаубицы M109A6 "Паладин" в Украину в начале года. Украинские военные прошли подготовку и готовы использовать их на передовой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на OSINT-исследователей Ukraine Weapons Tracker.

Самоходные гаубицы M109A6 "Паладин" приехали в Украину. Фото из открытых источников

Украинские союзники пытаются как можно скорее отправить всю обещанную технику, чтобы украинские военные прошли учения и смогли ее использовать в контрнаступательных действиях против российской армии. Вероятно, это будет одна из крупнейших военных операций с использованием западной техники, включая танки, бронетранспортеры и гаубицы. Среди последних также могут быть американские M109A6 "Паладин".

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Гаубица M109 – это оружие, поступившее в армию США в своей базовой версии 60 лет назад, в 1963 году. Однако "Паладин" – это современная версия, попавшая в вооруженные силы Соединенных Штатов в 1994 году. А последняя версия М190А7 – в 2015.



Что касается боевых возможностей гаубицы, то в зависимости от боекомплекта она может поражать российские силы на расстоянии до 21 км при использовании классических боеприпасов, 30 км с ракетными боеприпасами и 40 км, если будут применены высокоточные снаряды Excalibur. Американская гаубица способна развивать скорость до 60 км/ч. Преимущество САУ "Паладин" в мобильности. Гаубица может вести огонь менее чем через минуту после остановки и сразу менять свое место во избежание ударов российских сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве обвинили США в атаках на Кремль: пригрозили ответом Украине.

Также "Комментарии" писали о британском военном, который заявил о готовности Украины нанести решительные удары по россиянам.