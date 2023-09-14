Саркози назвал два способа закончить войну в Украине

Бывший президент Франции Николя Саркози утверждает, что Украине не следует вступать в НАТО. По его мнению, такие действия не принесут мир и станут "провокацией для России". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Саркози в эфире французского телеканала BFM TV.



Бывший президент Франции Николя Саркози. Фото из открытых источников

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Французский политик Николя Саркози считает, что Украине следует начать вести переговоры с Россией по окончании войны.

"Есть два способа закончить войну: уничтожить друг друга (но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить второе ядерное государство мира и мы погрузимся в мировую войну) или дипломатические переговоры", — рассказал бывший президент Франции.

Это не первые подобные заявления Саркози, в прошлом месяце для рекламы своей новой книги Саркози призвал Украину смириться с потерей территорий в пользу России. Кроме того, политик призвал Украину быть и дальше нейтральной и не присоединяться не только к НАТО, но и к Европейскому Союзу. На эти слова отреагировал Зеленский и пригласил Саркози посетить Бучу, чтобы увидеть, к чему "привела политика уступок России" за последние 14 лет.

Напомним, что в 2008 году в Бухаресте проходил саммит НАТО, где Франция во главе с Саркози и Германия под руководством Меркель блокировали вступление Украины и Грузии в альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Саркози рассказал, как следует завершить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент Финляндии сделал тревожный прогноз по завершению войны. Финский лидер считает, что украинским силам будет сложно отвоевать территории из-за мощной защиты российской армии.