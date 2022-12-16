Санкции санкциями, а Россия закупает на Западе комплектующие для дронов: подробности

Российская компания "Специальный технологический центр", которая производит беспилотники, несмотря на санкции до сих пор закупает западные комплектующие для дрона "Орлан-10". Самое интересное, что посредники в США, Китае и России помогают Москве не обращать внимание на ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в совместном расследовании изданий "Важные истории", "Reuters" и "Британский институт оборонных исследований" (RUSI).

Комплектующие для дрона "Орлан-10". Фото: из открытых источников

Сообщается, что россияне могут, как и раньше запускать по Украине "Орланы", потому что получают комплектующие от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

Все эти компании знают о действии санкций, поэтому не должны поставлять комплектующие в Россию. Но для того, чтобы обойти ограничения и была создана цепочка посредников, когда напрямую торговля не ведется, а через многих посредников, связь которых доказать весьма непросто.

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