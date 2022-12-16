logo

BTC/USD

17409.77

ETH/USD

1270.84

LTC/USD

73.10

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Санкции санкциями, а Россия закупает на Западе комплектующие для дронов: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции санкциями, а Россия закупает на Западе комплектующие для дронов: подробности

В России нашли пути, как обходить западные санкции

сегодня, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российская компания "Специальный технологический центр", которая производит беспилотники, несмотря на санкции до сих пор закупает западные комплектующие для дрона "Орлан-10". Самое интересное, что посредники в США, Китае и России помогают Москве не обращать внимание на ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в совместном расследовании изданий "Важные истории", "Reuters" и "Британский институт оборонных исследований" (RUSI).

Санкции санкциями, а Россия закупает на Западе комплектующие для дронов: подробности

Комплектующие для дрона "Орлан-10". Фото: из открытых источников

Сообщается, что россияне могут, как и раньше запускать по Украине "Орланы", потому что получают комплектующие от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

Все эти компании знают о действии санкций, поэтому не должны поставлять комплектующие в Россию. Но для того, чтобы обойти ограничения и была создана цепочка посредников, когда напрямую торговля не ведется, а через многих посредников, связь которых доказать весьма непросто.

Читайте также на портале "Комментарии" — координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть свидетельства о заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Об этом пишет World Today News. Кроме того, Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в космической отрасли, сообщает официальное информационное агентство IRNA. Чем Украина и наши партнеры могут ответить на расширение военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном, фактически вступившим в войну на стороне РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/global-supply-trail-that-leads-russias-killer-drones-2022-12-15/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!