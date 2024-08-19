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Санкции для видимости: в чем сознались десятки британских компаний

Во многих случаях фирмы нарушают санкции в течение нескольких часов или дней после того, как Великобритания добавляет компанию в санкционный список

сегодня, 11:32
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Кравцев Сергей

75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против Российской Федерации в прошлом году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Санкции для видимости: в чем сознались десятки британских компаний

Санкции против России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что согласно данным Управления по применению финансовых санкций, с момента вторжения России на Украину в феврале 2022 года число компаний, добровольно предупредивших Казначейство о возможном нарушении санкций, достигло 161.

Нарушение санкций может повлечь за собой гражданские штрафы в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, а это примерно 1,3 миллиона долларов, или 50% от стоимости нарушения, в зависимости от того, что больше. Также могут открывать в отношении этих компаний уголовные дела, в рамках чего могут быть наложены неограниченные штрафы или вынесены приговоры вплоть до тюремного заключения.

На сегодняшний день самый крупный гражданский штраф, назначенный в Великобритании за нарушение санкций против России, составляет 20,5 миллиона фунтов стерлингов, а это почти 26 миллионов долларов, и относится к нарушениям, имевшим место в период с 2015 по 2018 год.

Партнер юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин говорит, что большинство недавних нарушений санкций, скорее всего, были случайными.

"Во многих случаях фирмы нарушают санкции в течение нескольких часов или дней после того, как Великобритания добавляет компанию в санкционный список", — сказала она. 

По ее словам, если компании хотят добиться от властей Великобритании снисходительного отношения к нарушениям санкций, им необходимо самостоятельно сообщать об этом. Проблема для бизнеса заключается в том, что лица и организации, попавшие под санкции, по-прежнему стремятся закрепиться в Великобритании, торговать с британскими контрагентами или получить доступ к британским инвестициям. Часто они делают это через подставные компании или трасты, где сложнее проследить, кто является конечным владельцем.

По состоянию на февраль этого года Великобритания ввела санкции в отношении около 2 000 частных лиц, компаний и групп в России.

В прошлом году агентство Moral Rating Agency обнаружило, что из 122 крупнейших корпораций мира, связанных с Россией на момент вторжения в Украину в феврале 2022 года, только 17 вышли из всех видов деятельности, а 46 не объявили о выходе. Многие из них были китайскими компаниями.

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