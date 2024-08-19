Санкции для видимости: в чем сознались десятки британских компаний

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Кравцев Сергей
75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против Российской Федерации в прошлом году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".
Санкции против России. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что согласно данным Управления по применению финансовых санкций, с момента вторжения России на Украину в феврале 2022 года число компаний, добровольно предупредивших Казначейство о возможном нарушении санкций, достигло 161.
Нарушение санкций может повлечь за собой гражданские штрафы в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, а это примерно 1,3 миллиона долларов, или 50% от стоимости нарушения, в зависимости от того, что больше. Также могут открывать в отношении этих компаний уголовные дела, в рамках чего могут быть наложены неограниченные штрафы или вынесены приговоры вплоть до тюремного заключения.
На сегодняшний день самый крупный гражданский штраф, назначенный в Великобритании за нарушение санкций против России, составляет 20,5 миллиона фунтов стерлингов, а это почти 26 миллионов долларов, и относится к нарушениям, имевшим место в период с 2015 по 2018 год.
Партнер юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин говорит, что большинство недавних нарушений санкций, скорее всего, были случайными.
По ее словам, если компании хотят добиться от властей Великобритании снисходительного отношения к нарушениям санкций, им необходимо самостоятельно сообщать об этом. Проблема для бизнеса заключается в том, что лица и организации, попавшие под санкции, по-прежнему стремятся закрепиться в Великобритании, торговать с британскими контрагентами или получить доступ к британским инвестициям. Часто они делают это через подставные компании или трасты, где сложнее проследить, кто является конечным владельцем.
По состоянию на февраль этого года Великобритания ввела санкции в отношении около 2 000 частных лиц, компаний и групп в России.
В прошлом году агентство Moral Rating Agency обнаружило, что из 122 крупнейших корпораций мира, связанных с Россией на момент вторжения в Украину в феврале 2022 года, только 17 вышли из всех видов деятельности, а 46 не объявили о выходе. Многие из них были китайскими компаниями.
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