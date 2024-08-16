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Россия может быть спокойна: теперь Казахстан готов закрыть глаза на санкции

Казахстан резко меняет риторику относительно санкций против РФ

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

Высокопоставленный чиновник заявил, что Казахстан не будет слепо следовать санкциям против РФ. Страна теперь будет пытаться защитить собственные экономические интересы. Как передает портал "Комментарии", об б этом сообщает Bloomberg.

Россия может быть спокойна: теперь Казахстан готов закрыть глаза на санкции

Россия и Казахстан. Фото из открытых источников

Казахстан проводит новую линию в применении санкций против России, пообещав поставить собственные экономические интересы на первое место, поскольку он также углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая.

По словам вице-премьер-министра Казахстана, министра торговли и интеграции, центральноазиатская Серика Жумангарина, страна не будет слепо следовать санкциям, если они затрагивают национальные компании, которые являются основными работодателями в своих регионах.

Это резкая смена риторики, которая отражает маневры Казахстана — крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, — в поисках доступа к мировым рынкам для экспорта сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции. 

Сообщается, что вызовы только усиливаются, поскольку соседние экономики России и Ирана становятся наиболее санкционированными в мире, а Казахстан находится под пристальным вниманием Запада за содействие в поставках товаров, в отношении которых действуют ограничения.

Однако в сообщении добавляют, что в соблюдении Казахстаном санкций могут быть исключения, Жумангарин дал понять, что Казахстан все равно будет продолжать соблюдать правила, поскольку не выдержит, если попадет под санкции.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-15/ukraine-reports-largest-surrender-by-russian-troops-of-the-war
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