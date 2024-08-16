Россия может быть спокойна: теперь Казахстан готов закрыть глаза на санкции

Высокопоставленный чиновник заявил, что Казахстан не будет слепо следовать санкциям против РФ. Страна теперь будет пытаться защитить собственные экономические интересы. Как передает портал "Комментарии", об б этом сообщает Bloomberg.

Россия и Казахстан. Фото из открытых источников

Казахстан проводит новую линию в применении санкций против России, пообещав поставить собственные экономические интересы на первое место, поскольку он также углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая.

По словам вице-премьер-министра Казахстана, министра торговли и интеграции, центральноазиатская Серика Жумангарина, страна не будет слепо следовать санкциям, если они затрагивают национальные компании, которые являются основными работодателями в своих регионах.

Это резкая смена риторики, которая отражает маневры Казахстана — крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, — в поисках доступа к мировым рынкам для экспорта сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции.

Сообщается, что вызовы только усиливаются, поскольку соседние экономики России и Ирана становятся наиболее санкционированными в мире, а Казахстан находится под пристальным вниманием Запада за содействие в поставках товаров, в отношении которых действуют ограничения.

Однако в сообщении добавляют, что в соблюдении Казахстаном санкций могут быть исключения, Жумангарин дал понять, что Казахстан все равно будет продолжать соблюдать правила, поскольку не выдержит, если попадет под санкции.

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