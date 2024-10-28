Санкции для смеха: на Западе признали, что экономика России растет

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 45 стран ввели более 5000 санкций в отношении чиновников, учреждений и компаний, нацеленных на все. В итоге под санкциями оказались тысячи бизнесменов и компаний, включая чиновников из ближайшего окружения Владимира Путина. Центробанк РФ в результате потерял доступ к 300 миллиардам долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание CBS News.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что страны G7 хотели ограничить доходы России от нефти, но побоялись убирать ее с рынка, опасаясь, что нехватка нефти вызовет глобальный скачок цен, поэтому установили предельную цену размере 60 долларов за баррель.

Россия является третьим по величине производителем нефти в мире, и в этом году, несмотря на ограничение цен, доходы от продажи нефти и газа вырастут на 2,6% и составят почти 240 миллиардов долларов. Кремль обходит ограничения с помощью "серого флота". Для маскировки поставок нефть перегружают с сомнительного танкера на легальные.

Управляющий компанией из Стокгольма Самир Мадани отметил, что "теневой флот" состоит примерно из 200 судов. По его словам, большая часть нефти из России направляется в Китай или Индию. Анализ данных Министерства торговли Индии за четыре года показал, что стоимость импорта российской нефти в Индию выросла более чем на 2000% с момента вторжения на Украину.

Большая часть этой нефти поступает в индийский порт под названием Сикка, где она перерабатывается в другие нефтепродукты, которые не всегда остаются в Индии. Один из танкеров с нефтепродуктами из индийского порта Сикка проследовал вокруг Африки и через Атлантический океан достиг Нью-Йорка.

Российский обходной маневр приносит свои результаты. Почти вся ее сырая нефть продается выше предельной цены.

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