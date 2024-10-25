ЕС готовится изменить режим санкций против РФ: какая причина

Европейские лидеры прорабатывают вопрос о том, чтобы изменить режим санкций против России, поскольку возможная победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что переговоры между официальными лицами и посланниками ЕС сосредоточены на нескольких инициативах, направленных на обеспечение того, чтобы европейские санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, подкрепляя их более жестким применением, даже если Вашингтон изменит курс.

Ссылаясь на источники, СМИ отмечает, что возможные шаги включают в себя положения о "всеобъемлющем контроле" для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на поставки нефти.

Источники сообщили, что ведутся также дискуссии об изменении требования о том, чтобы заморозка активов российского центробанка, самая крупная западная санкция в отношении Москвы, продлевалась европейскими столицами каждые шесть месяцев.

Любое смягчение со стороны Вашингтона поставит Европу в сложное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, обладающие широкими полномочиями по наказанию за нарушение санкций во всем мире, в первую очередь обеспечивают соблюдение правил.

В настоящее время Европейский Союз пытается найти собственные средства для ужесточения контроля и ужесточения ограничений в отношении России.

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