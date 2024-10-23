Москва нашла способ, как обойти самые убойные санкции Запада: СМИ узнали детали

Кремль распорядился организовать перевалку СПГ с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях. Это позволит эффективно обходить санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, РФ планирует организовать перевалку сжиженного природного газа и газового конденсата с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях. Это позволит высвободить большее количество танкеров ледового класса для своего крупнейшего производителя СПГ, компании "Новатек".

По информации Reuters, таким образом Россия хочет решить проблему нехватки судов, способных плавать в арктических водах. В частности, первую площадку для перевалки с судна на судно создадут у бухты Чоша в Баренцевом море для "Обского аммиака", дочерней компании "Новатеку". А позже будет построен второй такой объект с такой же мощностью в бухте Креста в Беринговом море.

Отмечается, что перегрузки будут происходить тогда, когда движению судов не будет препятствовать лед. Это позволит скачивать 4,1 миллиона кубометров СПГ и 1,4 миллиона кубометров газового конденсата в год на каждом объекте.

Читайте также на портале "Комментарии" — 17 октября Великобритания ввела санкции против группы "Русгаздобыча" (РГД) и 22 российских танкеров, из которых 18 – нефтяные, а еще четыре – танкеры для перевозки сжиженного природного газа (LNG). Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщило британское министерство иностранных дел.

Это "крупнейшие санкции против теневого флота Путина на сегодняшний день", говорится в заявлении. Общее количество попавших под санкции нефтяных танкеров достигло 43.

"Теневой флот пытается подорвать санкции и является явной и реальной опасностью. Это экологические риски, такие как разливы нефти в результате вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски безопасности мировой торговли", – говорится в заявлении британского МИД.



