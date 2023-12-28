Санду рассказала, как Путин хочет использовать молдаван в войне в Украине

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Slava Kot
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что президент России Владимир Путин хочет привлекать молдаван как "пушечное мясо" на войну в Украине. По словам Санду, российский диктатор не остановится только на агрессии против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Point.
Президент Молдовы Мая Санду. Фото из открытых источников
В середине декабря Путин подписал закон, разрешающий гражданам Молдовы, Казахстана и Беларуси получить гражданство России по упрощенным условиям. По мнению Санду, таким образом Путин хочет пополнить свою армию для войны в Украине.
Президент Молдовы также заявила, что все страны должны помогать Украине выиграть войну против России, ведь Кремль и дальше будет распространять российскую агрессию на другие территории.
Майя Санду рассказала, что Молдова пытается "помочь всем, чем может". По словам лидера Молдовы, ее страна помогает учить саперов из Украины, оказывает гуманитарную помощь и принимает украинских беженцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Санду назвала сроки, когда Россия может начать войну против Молдовы.
Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал важнейшую цель России в войне в Украине.
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сегодня, 12:15
Ціна буде набагато вищою ніж м'ясо українських смердів? Так у відрядження своїх у ЗСУ. Досить смердам Європу захищати бо Путін не зупиниться, а Китай Тайвань захоче повернути, як Україна Крим. І все це під розпил західних грошей корумпованим юдейським Фюрером. Тому і програли.