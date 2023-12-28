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Санду рассказала, как Путин хочет использовать молдаван в войне в Украине

Президент Молдовы объяснила, почему Путин упростил получение гражданства России для граждан из нескольких стран.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Президент Молдовы Мая Санду заявила, что президент России Владимир Путин хочет привлекать молдаван как "пушечное мясо" на войну в Украине. По словам Санду, российский диктатор не остановится только на агрессии против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Point.

Санду рассказала, как Путин хочет использовать молдаван в войне в Украине

Президент Молдовы Мая Санду. Фото из открытых источников

В середине декабря Путин подписал закон, разрешающий гражданам Молдовы, Казахстана и Беларуси получить гражданство России по упрощенным условиям. По мнению Санду, таким образом Путин хочет пополнить свою армию для войны в Украине.

"Понятно, что Кремлю нужно пушечное мясо для продолжения этой войны, но молдаване не хотят, чтобы их приносили в жертву в несправедливой войне. Хотим мира для наших граждан, где бы они ни находились, в стране или за рубежом", — сказала Санду и добавила, что будет защищать граждан Молдовы.

Президент Молдовы также заявила, что все страны должны помогать Украине выиграть войну против России, ведь Кремль и дальше будет распространять российскую агрессию на другие территории.

"Все должны понимать, что Путин не остановится, если его не остановят, а если Путина не остановить, цена для всех будет намного выше. И в интересах всех, не только в интересах Украины и Молдовы, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы ей помогли", – считает Санду.

Майя Санду рассказала, что Молдова пытается "помочь всем, чем может". По словам лидера Молдовы, ее страна помогает учить саперов из Украины, оказывает гуманитарную помощь и принимает украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Санду назвала сроки, когда Россия может начать войну против Молдовы.

Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал важнейшую цель России в войне в Украине.



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Источник: https://point.md/ru/novosti/politika/sandu-putin-ne-ostanovitsia-esli-ego-ne-ostanoviat/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:15

Ціна буде набагато вищою ніж м'ясо українських смердів? Так у відрядження своїх у ЗСУ. Досить смердам Європу захищати бо Путін не зупиниться, а Китай Тайвань захоче повернути, як Україна Крим. І все це під розпил західних грошей корумпованим юдейським Фюрером. Тому і програли.


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