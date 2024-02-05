Самый сложный период в обороне Авдеевки. Оккупанты могут захватить важную для ВСУ трассу

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Ткачик Олеся
Эпицентр боевых действий за Авдеевку, по информации Сергея Згурца, сдвинулся на северную часть города: оккупантам удалось зайти на улицы. Теперь есть угроза того, что они захватят трассу, которая является важным логистическим маршрутом для войск Украины.
Ситуация в Адвеевке - критическая
По его информации, россиянам остается около полутора километров или меньше до основной трассы.
Эксперт подчеркнул, что Россия имеет преимущество в силе и технике и оказывает давление на оборону ВСУ, хотя армия Украины пытается выбить оккупантов из занятого участка.
Как сообщил в Фейсбуке военный журналист Юрий Бутусов, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город, добавил он.
Бутусов заявляет, что ситуация в городе критическая, Авдеевка нуждается в немедленно свежих резервах и ротации подразделений 110-й бригады, которая сохраняет управляемость, несмотря на абсолютную истощенность за почти два года непрерывных боев в городе. Также, добавил журналист, необходимые боеприпасы – поставки крайне малы, враг имеет большое преимущество в средствах поражения.
Напомним, как писали "Комментарии", военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников.
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