Самый массированный удар с начала войны: какой город массированно атаковала Россия

В ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, среди них – дети. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Взрывы в Харьковской области. Фото: из открытых источников

"Лозовая пережила самую массированную атаку с начала войны. Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненые – среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия", – отметил чиновник.

По состоянию на утро 5 августа часть Лозовой оставалась без электроснабжения. Наибольшие проблемы зафиксированы в микрорайоне Авиловка и Катериновском старостинском округе. Городские коммунальные службы работают над восстановлением водоснабжения.

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры вводятся изменения в транспортном сообщении.

Зеленский заявил, что россияне совершили настоящий террор мирных людей, ударив конкретного по гражданским, о военных объектах здесь нет даже речи.

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Также издание "Комментарии" сообщало – по данным мониторинговых каналов, Россия перемещает самолеты Ту-95МС снаряженные крылатыми ракетами ближе к украинским границам, чтобы иметь возможность провести новую ракетную атаку в ближайшее время.



