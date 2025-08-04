С приближением зимы Россия сменит вектор своих ударов: к чему готовиться украинцам

Есть большая вероятность, что наступление осенне-зимнего периода ознаменуется тем, что российские захватчики снова начнут наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Командир отметил, россияне планируют бить по энергетической инфраструктуре, поскольку только так можно заставить людей бежать из города.

"Бить они будут, я считаю, по энергетике. Сейчас опять, не забывайте, зима. И когда будет холод, отопительный сезон, они будут бить по энергетике, по водоканалам. Я не хочу никого запугивать, но враг действительно действует как террорист. И он понимает, что стратегически опустошить город, условный Харьков, можно только выбив полностью энергетику. К этому должна власть также быть готова", — заявил Денис Ярославский.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне собираются расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для дроновых атак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW отмечают, размещение стартовых площадок для "Шахедов" ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны. По мнению аналитиков, дальнейший захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО.

Ранее OSINT-группа CyberBoroshno обнародовала спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка от июля 2025 года. На снимках зафиксировано, что оккупанты частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта от укреплений и начали строительные работы на парковке.



