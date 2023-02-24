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Самые многочисленные армии мира по состоянию на 2023 год

Global Firepower проанализировал 145 стран и опубликовал рейтинг армий мира по численности войск по состоянию на 2023 год.

сегодня, 20:10
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Автор:

Slava Kot

Аналитический ресурс Global Firepower провел анализ армий мира и опубликовал рейтинг с наибольшей численностью активных военных по странам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Global Firepower.

Самые многочисленные армии мира по состоянию на 2023 год

Украинские военные. Фото: из открытых источников

Аналитический ресурс Global Firepower, формирующий рейтинг сильнейших армий мира, использует 60 показателей для своего исследования. Одной из характеристик оценки является численность войск. Это военные, имеющие активный статус службы и доступные для боя в любой момент.


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По данным Global Firepower, многочисленная армия мира в Китае – 2 млн военных. На втором месте Индия – 1,45 млн. военных, а третья позиция по США – 1,39 млн. Еще одна армия, имеющая численность активного боевого состава свыше миллиона человек оказалась Северная Корея – 1,2 млн. Пятерку замыкает Россия – 830 тыс. военных.

Несмотря на то, что Россия входит в 5 самых многочисленных армий мира, война с Украиной показала ограничение военного потенциала РФ из-за коррупции, ошибок руководства, обучения и поставок.

Украина в рейтинге Global Firepower занимает 23-е место по численности армии, которая составляет 200 тыс. военных. Ниже Украины разместились Великобритания и Германия, получившие 25 и 26 место соответственно. Польша с численностью в армии 120 тыс. находится на 40 месте. Последними странами в рейтинге стали Исландия и Панама, не имеющие ни одного военного в стране.

Самые многочисленные армии мира по состоянию на 2023 год - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о президенте Украины, который ответил, будет ли вести мирные переговоры с Путиным.

Также "Комментарии" писали о советнике министра внутренних дел Украины, который рассказал, что Путин не верит в победу России в Украине.



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Источник: https://www.globalfirepower.com/
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