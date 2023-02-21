Рейтинг сильнейших армий мира 2023 года. На каком месте Украина

Аналитический ресурс Global Firepower опубликовал рейтинг военной силы 2023 года на основе более 60 факторов для своей оценки. Украина вошла в топ 20 сильнейших государств мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на GlobalFirepower.

Украина на 15-м месте в рейтинге сильнейших армий. Фото из открытых источников

Для оценки силы Global Firepower использует индекс PowerIndex на основе 60 критериев, разделенных на несколько групп: финансы, ресурсы, логистика, авиация, военно-морские мощности, количество военных и другие. При анализе были учтены 145 стран мира. Чем ниже балл в рейтинге, тем выше позиция страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Украина занимает 15-е место в рейтинге с 0,2516 баллами. В 2021 году ВСУ находились на 22 позиции, а в период с 2016 по 2020 год были за топ 25 сильнейших армий мира. Согласно анализу Global Firepower , сильнейшие армии мира в США, России и Китае.

Посмотреть рейтинг сильнейших армий мира 2023 можно ниже:

Интересно, что по показателям Global Firepower Вооруженные силы Украины имеют лучшие позиции, чем армии Польши, Израиля и Германии. И это несмотря на то, что Украина тратит на свою армию 5,5 млрд долларов, тогда как Польша – 13, а Германия – 52. Больше всего на армию тратит США – 761 млрд, на втором месте Китай – 230, а на третьем Россия – 82 .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин в своем обращении к федеральному собранию объяснил, почему начал войну в Украине. Российский диктатор обвинил во всем Запад.

Также "Комментарии" писал, что Германия начала испытание нового оружия. Украина получит ее первой в мире.