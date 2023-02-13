Самолеты – не танки: Как продвигаются обещанные поставки истребителей для ВСУ

Дискуссия о боевых самолетах началась, и она обещает быть сложнее, чем с танками. В Брюсселе запланировано заседание контактной группы "Рамштайн". В этот вторник, 14 февраля, представители более 50 государств мира соберутся, чтобы обсудить вопросы потенциальных поставок вооружения для Украины. О том, что нужно в первую очередь, министры обороны Соединенных Штатов и Украины поговорили по выходным телефонам, пишут "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

В Брюсселе будут решать судьбу технической военной поддержки Киева

Руководители оборонных ведомств Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин имели телефонный разговор накануне очередного Рамштайна. Пентагон в большинстве своем заранее ничего не рассказывает, максимум – намекает, о тех видах вооружения, которые обсуждаются или планируются к поставкам. Однако не в этот раз. В Министерстве обороны США проинформировали, что сейчас обсуждают средства противовоздушной обороны и артиллерию, в которой нуждаются ВСУ. Отдельно говорили об ускорении уже обещанных в январе поступлений военной техники. Резников рассказал коллеге об актуальной ситуации на фронте.

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Что касается боевых самолетов для Украины, то обсуждение началось, но оно обещает быть более проблемным, чем с танками. Крупнейшими союзниками Киева, которые педалируют вопрос о необходимости истребителей ВСУ, являются страны Балтии. При том даже президент Польши Анджей Дуда усомнился и заговорил о необходимости коллективного решения НАТО, а не отдельных государств. По его словам, есть серьезные требования к техническому обслуживанию F16, если они будут где-то дислоцированы. Речь и о самих самолетах, и ремонте, и технической базе, и обслуживании.

В своем недельном турне по Европе Президент Украины Владимир Зеленский из рук в руки передал коллегам перечни вооружения, которые нужны Силам обороны.

Напомним, как писали "Комментарии", американский генерал рассказал о рецепте скорой победы для Украины. Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес утверждает, что с истребителями Украина смогла бы одержать победу до конца года, в то время как без них война продлится еще 3-5 лет.