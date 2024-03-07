«Самолетопад» уменьшил ресурсы врага: какие задачи стоят перед ВСУ на ближайшие 2-3 месяца

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Кравцев Сергей
Сбитие Силами обороны большого количества самолетов стало для России проблемой. Но действительно ли ситуация для противника стала критической? Какие задачи стоят перед ВСУ на ближайшие 2-3 месяца? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Истребитель. Фото: из открытых источников
Бывший замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Телеграф" заявил, что в ближайшие два-три месяца задача Сил обороны – не допустить значительного продвижения войск противника, чтобы успехи врага не переросли из тактических — в оперативные и стратегические.
К тому же генерал-лейтенант напомнил об успехах украинской армии, в частности речь идет о самолетопаде.
В свою очередь эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что в целом в России после сбития большого количества самолетов за последний месяц ситуация с пилотами тяжелая, но не критическая.
Также он отметил, что в России принимают непосредственное участие в войне против Украины бомбардировщики Су-34, потому что они наиболее активно сбрасывают КАБы.
При этом он отметил, что поскольку зима завершилась и можно перебросить больше дальнобойных зенитных ракетных комплексов с прикрытия критических объектов на защиту прифронтовых городов и вообще передовой, то и достигнут такой "самолетопад". Россияне не ожидали такого сбивания.
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