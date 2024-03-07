«Самолетопад» уменьшил ресурсы врага: какие задачи стоят перед ВСУ на ближайшие 2-3 месяца

Сбитие Силами обороны большого количества самолетов стало для России проблемой. Но действительно ли ситуация для противника стала критической? Какие задачи стоят перед ВСУ на ближайшие 2-3 месяца? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Истребитель. Фото: из открытых источников

Задачи стратегической оборонительной операции выполнять сложно

Бывший замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Телеграф" заявил, что в ближайшие два-три месяца задача Сил обороны – не допустить значительного продвижения войск противника, чтобы успехи врага не переросли из тактических — в оперативные и стратегические.

К тому же генерал-лейтенант напомнил об успехах украинской армии, в частности речь идет о самолетопаде.

"У нас явно появились возможности для таких ударов и соответствующие дальнобойные средства. А противник в пылу наступательных действий не сразу это понял. И поплатился за это потерей за короткое время более десяти истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это уже привело к уменьшению использования тактической авиации РФ в районе линии фронта, как следствие — снизились удары КАБами. В стратегическом плане это также важно. Несмотря на то, что у противника на порядок больше авиации, мы за короткое время "вынесли" два его самолета А-50. Это был удар по системе разведки и управления. Что снизило общие возможности россиян для применения истребителей и бомбардировщиков, а соответственно и сузило их возможности на земле", — объяснил Романенко.

В РФ ситуация с пилотами тяжелая, но не критическая

В свою очередь эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что в целом в России после сбития большого количества самолетов за последний месяц ситуация с пилотами тяжелая, но не критическая.

"У них (россиян – ред.) есть еще два полка на Дальнем Востоке — они представлены отдельными эскадрильями. Из отдаленных полков они могут менять летный состав", — сказал Романенко.

Также он отметил, что в России принимают непосредственное участие в войне против Украины бомбардировщики Су-34, потому что они наиболее активно сбрасывают КАБы.

"Действительно под Авдеевкой они фактически пробомбили путь этим своим штурмовым группам. И сейчас пытаются повторить этот опыт, но получается "мясной" штурм уже не для сухопутных войск, а для авиации", — подчеркнул Романенко.

При этом он отметил, что поскольку зима завершилась и можно перебросить больше дальнобойных зенитных ракетных комплексов с прикрытия критических объектов на защиту прифронтовых городов и вообще передовой, то и достигнут такой "самолетопад". Россияне не ожидали такого сбивания.

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