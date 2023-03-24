"Самое горячее место": Генштаб о ситуации на фронте

За прошедшие сутки враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Оборона Бахмута триває

Кроме того, в Генштабе констатируют увеличение потерь у оккупантов:

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"Из-за значительных потерь, которые оккупанты понесут ежедневно, противником принято решение об увеличении количества койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области", — отмечается в сводке. — "В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию российской федерации вертолетами в период с 17 по 17 марта. Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала".

Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1020 российских оккупантов, уничтожили 4 танка, 23 боевых бронированных машины, 8 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 5 БпЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 12 автомобилей и 4 единицы специальной техники.

Между тем, МИД России отреагировал на решение о вступлении Финляндии в НАТО. А в ВСУ рассказали о ночной атаке россиян – куда целился враг. Российские оккупанты вечером и ночью применяли против Украины ракеты на юге. Также враг запускал дроны "Шахеды" с севера.

