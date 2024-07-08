"Самое большое извращение": новый премьер Великобритании отреагировал на ракетный удар России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на массированный ракетный удар по Украине, произошедший 8 июля. По словам британского лидера, россияне ударом по невинным детям в Украине совершают "самое большое извращение".



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото из открытых источников

Кир Стармер прокомментировал сообщение президента Украины Владимира Зеленского на котором показаны последствия российского удара по одной из крупнейших детских больниц в Европе "Охматдет".

"Нападения на невинных детей – это наиболее извращенные поступки. Мы вместе с Украиной против российской агрессии – наша поддержка не ослабится", — написал Кир Стармер.

Напомним, что 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по нескольким городам Украины, где попала в дома и другие гражданские объекты, в частности в детскую больницу в Киеве.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, из-за российского удара по "Охматдету" пострадали 16 человек, из которых семеро – дети. Кроме того, Кличко добавил, что в результате российской атаки в детской больнице погибли двое взрослых, один из погибших был врач "Охматдета".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых реакциях дипломатов разных стран на российский ракетный удар по детской больнице в Киеве. Кроме того, отреагировали на российскую атаку и украинские политические лидеры.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответе "извергам из России" за их действия против гражданского украинского населения. Кроме того, Зеленский назвал руководство Кремля "уродами" за их попытку обвинить Украину в ударе по детской больнице.