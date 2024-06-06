Саммит мира сыграл с Украиной злую шутку: каким образом помог России

Как считает политтехнолог Олег Постернак, Глобальный саммит мира — первая реальная попытка сцементировать и формализовать политико-безопасный пояс вокруг Украины. По его словам, идеально было бы, если бы были совмещены интересы евроатлантического сообщества и большей части Глобального Юга в украинском вопросе. Однако пока не приходится говорить о стопроцентной реализации этого стремления, добавил эксперт.

Саммит мира

По его словам, правда в том, что Украиной было потрачено очень много политических усилий и дипломатических ресурсов для максимального успеха саммита в Швейцарии. Однако, добавляет эксперт, чрезмерная стоимость задействованных возможностей Украины не соответствует ожидаемому решению, которое будет содержать лишь три пункта из "формулы мира" и приглашение террористической России к следующей встрече.

"То есть саммит приобретает характер промежуточного мероприятия, к которому утрачен интерес у первых лиц ключевых больших государств и рискует превратиться в спикерскую платформу и большой медийный повод, позволяющий реанимировать внимание хотя бы Европейского континента к войне",

– говорит Постернак.

Как считает эксперт, основной проблемой саммита станет то, что окончательно разъединяет мир в вопросе российско-украинской войны. Украина планировала привлечь к участию в нем максимальное количество стран так называемого Глобального юга и склонить их на украинскую сторону в войне с Россией. Однако, заявил Постернак, масштабное дипломатическое давление Китая, который фактически выступил политическим адвокатом России, исключает такую возможность.

Саммит проигнорирует КНР, что можно считать серьезным маркером в большой геополитике. Не будет представлена Саудовская Аравия – очень перспективный партнер в направлении международного посредничества. Непонятно, на каком уровне будет участвовать делегация Индии, которая имеет свою геополитическую амбицию и могла бы уравновесить отсутствие Пекина",

– говорит Постернак.

То есть, подчеркивает эксперт, Глобальный саммит мира фактически отразил параллельный трек мирного урегулирования под эгидой Пекина-Москвы, к которой может присоединиться Бразилия.

"То есть украинская инициатива, которая, разумеется, стоит поперек горла Москве, активизировала альтернативные центры поиска мирного урегулирования, но уже в фарватере российских интересов",

– добавил эксперт.

По его мнению, украинская тема становится удобным способом для политико-конъюнктурного содружества "оси автократий" или Мирового острова, как иногда называют геополитики альянс в Евразии, исторически противостоящей евроатлантическому морскому альянсу.

"Мировые центры сосредотачиваются и вышивают красными нитями границы геополитического раскола",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента рассказали об основных темах, которые будут рассмотрены на саммите мира.



