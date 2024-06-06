Саммит мира сыграл с Украиной злую шутку: каким образом помог России

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Ткачик Олеся
Как считает политтехнолог Олег Постернак, Глобальный саммит мира — первая реальная попытка сцементировать и формализовать политико-безопасный пояс вокруг Украины. По его словам, идеально было бы, если бы были совмещены интересы евроатлантического сообщества и большей части Глобального Юга в украинском вопросе. Однако пока не приходится говорить о стопроцентной реализации этого стремления, добавил эксперт.
Саммит мира
По его словам, правда в том, что Украиной было потрачено очень много политических усилий и дипломатических ресурсов для максимального успеха саммита в Швейцарии. Однако, добавляет эксперт, чрезмерная стоимость задействованных возможностей Украины не соответствует ожидаемому решению, которое будет содержать лишь три пункта из "формулы мира" и приглашение террористической России к следующей встрече.
Как считает эксперт, основной проблемой саммита станет то, что окончательно разъединяет мир в вопросе российско-украинской войны. Украина планировала привлечь к участию в нем максимальное количество стран так называемого Глобального юга и склонить их на украинскую сторону в войне с Россией. Однако, заявил Постернак, масштабное дипломатическое давление Китая, который фактически выступил политическим адвокатом России, исключает такую возможность.
То есть, подчеркивает эксперт, Глобальный саммит мира фактически отразил параллельный трек мирного урегулирования под эгидой Пекина-Москвы, к которой может присоединиться Бразилия.
По его мнению, украинская тема становится удобным способом для политико-конъюнктурного содружества "оси автократий" или Мирового острова, как иногда называют геополитики альянс в Евразии, исторически противостоящей евроатлантическому морскому альянсу.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента рассказали об основных темах, которые будут рассмотрены на саммите мира.
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