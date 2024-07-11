Саммит мира с участием РФ: сможет ли он остановить войну

По данным издания Bloomberg, Киев стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре. При этом военный, политолог Кирилл Сазонов обращает внимание на то, что Bloomberg сообщает эту информацию со ссылкой на источники. При этом вся статья посвящена тому, что Киев очень торопится, потому что опасается победы Дональда Трампа на выборах в США. После этого издание рассказывает про Трампа

Саммит мира

"Так что возможно никакого источника в реальности и нет. Журналисты часто придумывают неназванные источники, чтобы создать информповод для нужной темы. Это я могу себе позволить нагло писать "Я так думаю", а они в этой же ситуации робко начинают плести про неназванный источник. И тогда весь смысл статьи в американских выборах", — говорит Сазонов.

При этом он не исключает, что переговоры между Украиной и Россией, действительно, готовятся.

"Я даже думаю, что это очень вероятно. И там будет кто-то с полномочиями представлять Россию. Но Трамп тут совершенно не при чем, да и сам Саммит в случае отсутствия точек компромисса обречен закончиться декларациями", — заявил Сазонов.

Эксперт добавил, что по состоянию на сейчас таких точек для компромисса с Москвой нет.

"На фронте и в мировой политике ничего существенно не изменилось. Есть вероятность, что изменится до осени", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил план провести второй Саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из западных союзных стран заявили изданию, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.





