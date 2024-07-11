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Ткачик Олеся
По данным издания Bloomberg, Киев стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре. При этом военный, политолог Кирилл Сазонов обращает внимание на то, что Bloomberg сообщает эту информацию со ссылкой на источники. При этом вся статья посвящена тому, что Киев очень торопится, потому что опасается победы Дональда Трампа на выборах в США. После этого издание рассказывает про Трампа
Саммит мира
При этом он не исключает, что переговоры между Украиной и Россией, действительно, готовятся.
Эксперт добавил, что по состоянию на сейчас таких точек для компромисса с Москвой нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил план провести второй Саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из западных союзных стран заявили изданию, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.
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