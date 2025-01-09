Самая кровавая атака по Украине за два года: в ООН отреагировали на удар РФ по Запорожью

Российская атака по Запорожью 8 января привела к наибольшему количеству гражданских жертв в одном инциденте за последние два года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). По данным миссии, в результате сброса двух авиабомб на предприятие в Запорожье, погибли 13 человек, еще 110 ранены, всего бомбежка затронула 123 человека (число раненых впоследствии еще увеличилось — "Комментарии").

Российские бомбы стали в 2024 году долетать до Запорожья, и количество погибших гражданских в городе значительно выросло. Фото: Запорожская ОВА

"Это число погибших и раненых стало самым большим, зафиксированным ММПЧУ, после атаки на жилой дом в Днепре 14 января 2023 года, и является самым смертоносным после атаки на супермаркет в Константиновке, в Донецкой области, 9 августа 2024 года", — указали в ООН.

Специалисты ММПЧУ были на месте прилетов. Они увидели там разрушенный промышленный объект, а также поврежденные здания, транспорт и дорогу вне предприятия. Согласно международному гуманитарному праву, атакующая сторона должна принимать все возможные меры для минимизации вреда гражданскому населению. ММПЧУ заявила, что удар по Запорожью вызывает серьезную обеспокоенность соблюдением требований международного гуманитарного права.

"Атака произошла во второй половине дня, когда многие работники покидали предприятие после рабочей смены. Многие жертвы, среди которых были как работники предприятия, так и прохожие, погибли или получили ранения, находясь на улице или в общественном транспорте за пределами объекта", — указывается в отчете миссии.

Согласно данным ММПЧУ, на авиабомбы приходится 360 погибших и 1861 раненых гражданских в 2024 году, что втрое превышает число погибших и в шесть раненых по сравнению с 2023 годом. Увеличение количества жертв среди гражданских лиц от авиабомб в 2024 году стало следствием модификаций, позволяющих авиабомбам планировать, а не просто падать, что расширило их зону поражения и теперь они могут достигать города, расположенные дальше линии фронта, таких как Харьков, Сумы и Запорожье.

Начиная с 22 сентября, в Запорожье от планерных авиабомб погибли не менее 35 гражданских лиц, а 308 получили ранения, что составляет 78% от общего числа жертв в городе. Другие значительные атаки с использованием планерных авиабомб в Запорожье включают, в частности, атаку 6 декабря 2024 года, когда погибли десять гражданских лиц и 27 человек были ранены, среди которых трое детей, а также атака 7 ноября 2024 года, когда девять гражданских лиц погибли и были ранены 42.

Утром 9 января стало известно, что медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. На данный момент госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии. По данным ГСЧС, ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв.м и 3-х автомобилей. В общей сложности повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай. Аварийно-спасательные работы завершены. К вечеру 9 января глава ОВА Иван Федоров уточнил, что количество раненых возросло до 122 человек.