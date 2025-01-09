Ампутации, травмы глаз и осколочные ранения: что с людьми в Запорожье после авиаудара

Травматические ампутации конечностей, проникающие и осколочные ранения, травмы глаз и контузии – такие ранения диагностировали запорожские медики пострадавшим от вчерашней вражеской атаки.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Иван Федоров

В медицинских учреждениях областного центра остаются 66 человек.

Из них 11 в тяжелом состоянии – в отделениях интенсивной терапии.

Другие пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Еще 47 человек, в том числе получившая контузию 13-летняя девочка на амбулаторном лечении.

Общее количество раненых увеличилось до 116 человек.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 8 января оккупанты обстреляли Запорожье авиабомбами, была атакована промышленная зона, из-за чего погибли 13 человек в Запорожье после первого удара пока не прекращалась. и в 16:07 Федоров в 16:15 заявил о повторные взрывы в Запорожской области.

Также утром стало известно, что медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. На данный момент госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии. По данным ГСЧС, ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв.м и 3-х автомобилей. В общей сложности повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай. Аварийно-спасательные работы завершены.