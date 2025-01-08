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Чудовищное преступление России: в Запорожье уже 13 погибших

После взрывов российских бомб ранено более 18 человек

8 января 2025, 17:45
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Николай Лисицын

Число погибших после российских ударов КАБами по Запорожью 8 января возросло до 13 человек. Об этом 8 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова. Также известно о 18 пострадавших.

Чудовищное преступление России: в Запорожье уже 13 погибших

В Запорожье число погибших от российских бомб 8 января возросло до 13 человек. Фото: Иван Федоров / Telegram

Ранее уже называлась цифра в 30 пострадавших, но в 17:56 Федоров уточнил, что раненых 18. Из них четверо — тяжелых. Спасательная операция продолжается.

Видео, которое опубликовал Федоров и местные каналы, позволяет понять, что в районе прилетов бомб находились остановки общественного транспорта, улица с оживленным движением и парковки. Также по видео главы ОВА и запорожских СМИ очень легко определить, по какому именно промышленному предприятию пришелся российский удар, но портал "Комментарии" не считает возможным называть его.


Как писал портал "Комментарии", днем 8 января российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, запустив КАБы. На момент публикации новости власти Запорожья не уточнили масштаб разрушений вследствие удара по инфраструктуре. К 16:00 в ОВА появилась предварительная информация о пострадавших. Федоров написал, что один человек погиб и еще трое – ранены в результате вражеского удара по Запорожью. После этого, по данным Воздушных Сил ВСУ, по городу запустили еще несколько бомб, а Федоров сообщал о повторных взрывах.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/15004
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