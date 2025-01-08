В Запорожье прогремели взрывы: что известно о целях удара и последствиях

В Запорожье и Запорожской области в среду, 8 января, во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Российские войска нанесли удары по промышленной инфраструктуре, есть жертвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Взрывы в Запорожье 8 января связаны с ударами оккупантов по промышленным объектам. Фото: из открытых источников

Воздушные силы ВСУ днем 8 января предупредили о ракетной опасности для Запорожья, а затем, во время новой тревоги — о пуске оккупантами корректируемых авиабомб.

Председатель ОВА Иван Федоров призвал местных жителей находиться в укрытиях. Затем он официально сообщил о прилетах.

"Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал он.

На момент публикации новости власти Запорожья не уточнили масштаб разрушений вследствие удара по инфраструктуре. К 16:00 в ОВА появилась предварительная информация о пострадавших. Федоров написал, что один человек погиб и еще трое – ранены в результате вражеского удара по Запорожью.

Портал "Комментарии" 3 января сообщал, что после атак дронами и удара баллистикой по Чернигову войска РФ обстреляли авиационными ракетами Запорожскую и Днепропетровскую области. В Днепре и в Запорожье слышали взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позднее сообщил, что все три ракеты оккупантов были уничтожены над регионом, из-за падения обломков в Синельниковском районе (этот взрыв могли слышать и в Запорожье) пострадал человек.