Саакян о назначении Сырского Главнокомандующим ВСУ: Он садится на электрический стул

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Ткачик Олеся
Ситуация на фронте не меняется в лучшую сторону, контекст для Украины остается неизменно сложным, говорит Олег Саакян. По его словам, каких-либо скорых побед не стоит ожидать.
Сырского будут сравнивать с Залужным
Кроме того, по его мнению, Сырского будут постоянно сравнивать с Залужным, который в определенной степени является "легендаризированным образом".
При этом он не считает, что смена главнокомандующего приведет к социальному взрыву в Украине. Однако политолог убежден, что после новых кадровых решений все неурядицы на фронте будут ассоциироваться, прежде всего, с президентом Владимиром Зеленским.
По его мнению, именно Залужный выступал "бронежилетом" для всего военно-политического командования от проблем на фронте. Теперь же, подчеркивает Саакян, этот "бронежилет" был снят.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 8 февраля президент Владимир Зеленский назначил Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ.
При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что от Александра Сырского и нового руководства ВСУ требуется пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в 2023 году, и не допустить стагнации на линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения.
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