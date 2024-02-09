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Саакян о назначении Сырского Главнокомандующим ВСУ: Он садится на электрический стул

Новоназначенному Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому будет непросто, ведь его будут постоянно сравнивать с его предшественником Валерием Залужным, об этом в эфире «Общественного радио» сказал политолог Олег Саакян, передает портал "Комментарии"

сегодня, 11:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ситуация на фронте не меняется в лучшую сторону, контекст для Украины остается неизменно сложным, говорит Олег Саакян. По его словам, каких-либо скорых побед не стоит ожидать.

Саакян о назначении Сырского Главнокомандующим ВСУ: Он садится на электрический стул

Сырского будут сравнивать с Залужным

"Сырский приходит в то время, когда он садится на электрический стул",
– отмечает политолог.

Кроме того, по его мнению, Сырского будут постоянно сравнивать с Залужным, который в определенной степени является "легендаризированным образом".

"Будут сравнивать не с реальным Залужным, не с реальным положением вещей, а с тем Залужным, которое остается в образе украинского общества. Разумеется, это создаст дополнительное напряжение: и внутриполитическое, и в обществе. Это напряжение придется преодолевать"
, – считает Саакян.

При этом он не считает, что смена главнокомандующего приведет к социальному взрыву в Украине. Однако политолог убежден, что после новых кадровых решений все неурядицы на фронте будут ассоциироваться, прежде всего, с президентом Владимиром Зеленским.

"Потому что Сырского будут воспринимать как ставленника Зеленского, а не человек, оставшийся в наследство с довоенных времен и являющийся соорганизатором обороны. В этом сложность для власти и общества, ведь мы избавились от амортизационной силы, которой был авторитет Залужного",
– считает Саакян.

По его мнению, именно Залужный выступал "бронежилетом" для всего военно-политического командования от проблем на фронте. Теперь же, подчеркивает Саакян, этот "бронежилет" был снят.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 8 февраля президент Владимир Зеленский назначил Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что от Александра Сырского и нового руководства ВСУ требуется пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в 2023 году, и не допустить стагнации на линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения.




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Источник: https://hromadske.radio/
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