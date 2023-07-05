С выпитого украинцами чая будут начислять средства для ВСУ

Покупая чай в поезде, украинцы будут помогать купить FPV-коптеры для ВСУ. Об этой инициативе, как сообщают "Комментарии", проинформировал вице-премьер Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

Теперь можно будет пить чай и донатить на ВСУ

По его словам, с 5 июля из каждой чашки чая одной из торговых марок в поездах Укрзализныци за 20 грн — 5,5 грн будут идти на закупку украинских дронов-камикадзе "Гром".

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– Беспилотники помогут нашим военным уничтожать инфраструктуру российских войск – склады боеприпасов, системы связи и управления, комплексы радиоэлектронной борьбы и тому подобное, – рассказал Михаил Федоров.

Обычная, "недонатная", чашка чая в вагоне Укрзализныци стоит десять гривен.

Напомним, что в конце 2022 года в поездах дальнего сообщения появилась возможность заказать авторский чай по выбору, а не только классический черный. Тогда в ассортименте появился новый классический чай трех видов (черный цейлонский, зеленый китайский, американский фруктовый), коллекция авторских чаев (карпатская травяная, подольская с мятой, полесская с тимьяном); натуральный молотый кофе (100% арабика, американо или эспрессо); дрип-кофе (specialty coffee – 100% арабика из конкретного региона Бразилии).

Кроме того, тогда вернулись подстаканники, в новом дизайне. Перед тем подстаканники исчезли во время эпидемии коронавируса.



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