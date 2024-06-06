logo

BTC/USD

70746.71

ETH/USD

3799.84

LTC/USD

85.10

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией С новыми силами в наступление: россияне подтягивают резервы под Волчанском
commentss НОВОСТИ Все новости

С новыми силами в наступление: россияне подтягивают резервы под Волчанском

Россияне не прекращают обстреливать города Украины и, таким образом, терроризируют мирное население.

сегодня, 21:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Военное отделение разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщает, что в Харьковской области российские военные подтянули резервы и перегруппировываются, чтобы снова штурмовать Липцы и Волчанск.

С новыми силами в наступление: россияне подтягивают резервы под Волчанском

Бои за Волчанск (фото из открытых источников)

"В настоящее время на Харьковском направлении они осуществляют перегруппировку войск. Заводят дополнительные резервы, чтобы восстановить мощности штурмовых действий — не только на направлении Липцев, но и в направлении Волчанска. На Харьковском направлении российские оккупационные войска перегруппировываются и привлекают дополнительные резервы. Оккупанты планируют с новой мощностью восстановить" штурмовые действия на направлении Липцев", — сообщил офицер во время эфира телемарафона .

Российская армия не перестает обстреливать украинские города и именно так терроризирует мирное население. Такая же ситуация в Харьковской области, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Как он продолжил, только 3 июня враг сбросил 30 авиабомб на населенные пункты Харьковщины, в результате бомбардировок пострадали и получили разрушения частные здания. И дальше враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с сотрудниками ТЦК могут применять силу . На самом деле представители ТЦК могут применять силу, а также прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации, заявил народный депутат заместитель председателя парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции Руслан Горбенко.

По его словам, такое действие может быть обосновано, когда речь идет о задержании лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости