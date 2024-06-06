С новыми силами в наступление: россияне подтягивают резервы под Волчанском

Военное отделение разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщает, что в Харьковской области российские военные подтянули резервы и перегруппировываются, чтобы снова штурмовать Липцы и Волчанск.

Бои за Волчанск (фото из открытых источников)

"В настоящее время на Харьковском направлении они осуществляют перегруппировку войск. Заводят дополнительные резервы, чтобы восстановить мощности штурмовых действий — не только на направлении Липцев, но и в направлении Волчанска. На Харьковском направлении российские оккупационные войска перегруппировываются и привлекают дополнительные резервы. Оккупанты планируют с новой мощностью восстановить" штурмовые действия на направлении Липцев", — сообщил офицер во время эфира телемарафона .

Российская армия не перестает обстреливать украинские города и именно так терроризирует мирное население. Такая же ситуация в Харьковской области, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Как он продолжил, только 3 июня враг сбросил 30 авиабомб на населенные пункты Харьковщины, в результате бомбардировок пострадали и получили разрушения частные здания. И дальше враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с сотрудниками ТЦК могут применять силу . На самом деле представители ТЦК могут применять силу, а также прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации, заявил народный депутат заместитель председателя парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции Руслан Горбенко.

По его словам, такое действие может быть обосновано, когда речь идет о задержании лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.



