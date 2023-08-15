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С Крымским мостом не все хорошо: подробности от ВМС Украины

Оккупанты переживают за дальнейшую судьбу этого объекта - в море выгнали все, что есть в пограничных войсках ФСБ России

сегодня, 09:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Незаконно построенный страной-агрессором Крымский мост после ударов продолжает работать, но неполноценно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал официальный представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

С Крымским мостом не все хорошо: подробности от ВМС Украины

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что россияне сейчас бросают больше силы для охраны этого объекта. Пытаются всеми способами избежать повторных атак.


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"Они настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все имеющееся, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России. Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не меньше 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", – рассказал Плетенчук.

По его словам, автомобильная часть моста сейчас работает в реверсном режиме из-за повреждений, которые на нем произошли. В то же время железнодорожная часть объекта работает в "более-менее штатном режиме".

"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", – подытожил представитель ВМС.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".




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