На прошлой неделе Путин вернулся из Пекина, где получил демонстративную поддержку от Си Цзиньпина, стремящегося показать миру собственный "непрогибающийся блок". Это лишь укрепило в Москве веру, что "дорога впереди ещё долгая" и нужно продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации CNN.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Прогноз на ближайшие месяцы мрачен. Путин может конвертировать давление своих войск на востоке Украины в территориальные приобретения стратегического значения. Трамп же, вероятно, столкнётся с трудностью: придумать экономический ответ, достаточно болезненный для Москвы, чтобы изменить её курс, но при этом достаточно мягкий, чтобы оставить открытыми каналы дипломатии", — говорит аналитик Ник Пейтон Уолш.

По его мнению, это "невыполнимая" задача – отчасти из-за запутанного мышления самого Трампа, но главное – потому, что Путин просто не хочет мира.

В публикации говорится, что прошедшие восемь месяцев были потрачены президентом США впустую в плане подготовки к выживанию Украины и обеспечения европейской безопасности. Напрасное сближение с Москвой и подрыв трансатлантического альянса, который Вашингтону всё ещё потребуется в будущем, лишь усугубили положение. Но они предоставили бесценный урок новой администрации президента. Поэтому теперь даже у Трампа "не может быть иллюзий".

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин смеется с санкций: почему теперь денег на войну будет еще больше.

Также издание "Комментарии" сообщало – после участия российского диктатора Владимира Путина в торжествах в КНР он начинает новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times".



