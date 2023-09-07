С чем в российской армии возник большой дефицит: ответ ISW

Российская оборонно-промышленная база, в дополнение к уже известным проблемам с восстановлением запасов высокоточного оружия, имеет проблемы и с другими поставками. К примеру, шин для военной техники. Аналитики прогнозируют, что плохое качество и недостаточное количество шин будет ограничивать мобильность россиян на фронте осенью и зимой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, российская промышленность не может производить достаточно резины для замены изношенных шин для военной техники, что является жизненно важным для боевых действий на передовой.

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"Увеличение износа шин затруднит передвижение колесной техники в грязных, дождливых и гололедных условиях. Российские источники утверждали, что российские власти в неопределенное время заявили, что они найдут решение по изношенным шинам до середины августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась", – отмечают аналитики.

Отметим, представитель Главного военного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов 6 сентября сообщил, что Россия может производить лишь десятки крылатых ракет "Калибр" и еще меньшее количество ракет "Искандер" в месяц. Ввиду этого, Россия не сможет восстановить свои запасы до состояния 2022 года.

Юсов подчеркнул, что Россия получает современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы из-за рубежа, но "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности.



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