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Действительно ли ВСУ преодолели противотанковые рвы и "зубы дракона" на Запорожье: ответ ISW

ВСУ расширяют брешь в прорванной линии обороны врага и хотят удержать эти позиции

сегодня, 08:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинским защитникам действительно удалось преодолеть такие преграды россиян, как противотанковыми рвы и "зубы дракона", которыми противник пытался сдержать продвижение ВСУ на южном направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Действительно ли ВСУ преодолели противотанковые рвы и "зубы дракона" на Запорожье: ответ ISW

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, украинские силы, вероятно, намерены удерживать эти позиции. 


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ISW не готов оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж, поскольку отсутствует украинская тяжелая техника в этих районах. Географически привязанные видеоматериалы, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", являющихся частью трехслойной обороны непосредственно к западу от Вербового.

Геолокационные данные указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому.

Кроме этого, украинские силы продвинулись к российским оборонительным позициям между Роботиным и Новопрокоповкой. 

ВСУ расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, и, по сообщениям, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа. 

Украинские военные, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки, проводя пехотные атаки и обстреливая тяжелой артиллерией российские позиции, находящиеся в глубине и к югу от этого рубежа. Развертывание украинской тяжелой техники и значительных сил в этих районах может свидетельствовать как о прорыве этой российской оборонительной линии, так и о попытке расширить этот прорыв.

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