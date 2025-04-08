С чем партнеры подставили Украину: есть ли чем ВСУ сбивать баллистику

В Украину пришла лишь половину от дополнительных батарей Patriot, которые обещали партнеры ровно год назад как часть от общей потребности. Но на сегодняшний день даже не это главная проблема. Вся сложность теперь в ракетах, которых просто катастрофически не хватает.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Украина получила только три полноценные батареи Patriot и одну частичную — то есть половину от запроса на семь ЗРК, поданного ровно год назад. Всего на вооружении ВСУ сейчас около шести батарей Patriot различного состава, что значительно меньше 25, необходимых для полного покрытия, или даже 10, которые называют минимумом.

Владимир Зеленский не прекращает обращаться к партнерам за помощью, намекая на их обещаниях предоставить обещанные системы ПВО.

"Системы Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь" – заявил Владимир Зеленский в одном из недавних своих заявлений.

Из трех полученных батарей – по одной передали США, Германия и неожиданно Румыния, которая лишь недавно получила Patriot. Нидерланды не смогли собрать батарею полноценно, поэтому передали только радар и три пусковые установки.

Кроме Patriot, на вооружении украинской армии есть также два комплекса SAMP/T от Италии и Франции, еще один обещает Италия. Но эффективность SAMP/T против баллистических ракет вызывает сомнения.

Украинские военные признают, что основная проблема – дефицит ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Воздушных силах признали, что россияне в процессе войны модернизируют средства воздушного нападения. Речь идет как о беспилотниках, так и о крылатых и баллистических ракетах. А это, как говорит спикер Воздушных сил Юрий Игнат, действительно, усложняет работу украинской противовоздушной обороны, в том числе систем, полученных с Запада.

Впрочем, по его словам, ключевым словом все же является "усложняет", а не "невозможно".



