ЗРК Patriot больше не могут сбить российские ракеты: что говорят в Воздушных силах

В воздушных силах признали, что россияне в процессе войны модернизируют средства воздушного нападения. Речь идет как о беспилотниках, так и о крылатых и баллистических ракетах. А это, как говорит спикер Воздушных сил Юрий Игнат, действительно, усложняет работу украинской противовоздушной обороны, в том числе систем, полученных с Запада.

ЗРК Patriot

Впрочем, по его словам, ключевым словом все же является "усложняет", а не "невозможно".

"Что касается зенитного ракетного комплекса Patriot, то эта уникальная система способна работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км и баллистическим ракетам — но только в радиусе нескольких десятков километров! Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая, что Patriot у нас не так много", — подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что военные Воздушных сил в течение всех суток делают все возможное, чтобы уничтожить как можно больше вражеских ракет, которые Россия запускает по территории Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные обратили внимание на расстрел врагом Киева в минувшее воскресенье. То есть из шести Искандеров удалось сбить только один. Военные говорят, что возникла новая проблема, ЗРК Patriot уже не может сбить вражеские ракеты, отсюда и такой плохой результат.

По их словам, враг модернизировал свои ракеты как баллистические, так и крылатые, чтобы их было трудно перехватить американским ЗРК. Они предполагают, что затишье с ракетными обстрелами Украины было связано именно с модернизацией ракет.

В сложившейся ситуации, по мнению военных, необходимо, чтобы американские производители немедленно модернизировали ЗРК. В противном случае Россия будет просто расстреливать Украину.



