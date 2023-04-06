«Русский добровольческий корпус» Украины вошел в Брянскую область

"Русский добровольческий корпус" (РДК) сообщил, что 6 апреля находился на территории Брянской области. Ранее в РФ сообщали, что якобы отразили атаку украинских диверсантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление РДК.



Военные РДК вошли в Брянскую область. Фото из открытых источников

Утром 6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники российского управления ФСБ пресекли попытку украинской диверсионной группы войти по территории России. В заявлении отмечено, что ДРГ состояло из 20 человек, а проникновение проходило в районе села Случовск.

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На заявления российского губернатора ответил "Русский добровольческий корпус", который отметил, что они снова побывали на Брянщине и, несмотря на слова Богомазова, об "успешном отражении атаки украинской ДРГ" смогли пообщаться с жителями этой области, поздравили открытками и попросили скрыться во время проведения боевых действий.

"Освободительная борьба на территории России набирает обороты", — заявляют в РДК.

Напомним, что "Русский добровольческий корпус" — это военное формирование россиян, которое входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это не первый раз РДК входит в Брянскую область российской Федерации, ранее военные добровольного батальона посетили села региона в начале марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер ОК Юг Наталья Гуменюк считает взрывы в Мелитополе подготовкой к контрнаступлению ВСУ.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который ответил, могла бы Украина устоять и в войне без помощи Соединенных Штатов.