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Румыния планирует изменить закон из-за войны в Украине: что хотят разрешить

Румыния собирается разрешить сбивать российские дроны

сегодня, 13:45
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Slava Kot

Постоянные нарушения воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками стало причиной попытки изменить законодательство страны. Румыния планирует принять новый закон, который позволит сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство.

Румыния планирует изменить закон из-за войны в Украине: что хотят разрешить

Румыния планирует изменить закон из-за дронов РФ

Россия запускает дроны для атаки по Украине, периодически пересекающие границу и попадающие на территорию Румынии – страны НАТО. В октябре было обнаружено по меньшей мере четыре случая, когда беспилотники нарушили румынское воздушное пространство.

Как сообщал начальник штаба обороны генерал Георгице Влад, Румыния не может сбивать беспилотники, ведь это запрещено законом. По его словам, для этого "надо объявить чрезвычайное положение, например состояние осады или войны", или же внести изменения по меньшей мере в четыре закона.

Исходя из уровня угрозы и рисков для жизни и имущества людей через российские беспилотники, Румыния разработала проект закона, опубликованный министерством обороны. Он устанавливает конкретные условия для сбивания дронов. Например, летящий без разрешения пилотируемый летательный аппарат может быть уничтожен только в том случае, если он совершил атаку или агрессивно ответил на перехват. Что касается беспилотников, то их следует обезвредить или взять под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение – крайнее средство.

Кроме того, по законопроекту системы союзников, присутствующих в Румынии, также могут принимать участие в любых действиях в соответствии с договорами о коллективной обороне с членами НАТО и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировали на российские дроны, нарушающие воздушное пространство стран НАТО.

Также "Комментарии" писали о реакции США на падение дронов РФ на территории Румынии.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/romania-planning-law-shoot-down-drones-breaching-airspace-2024-10-29/
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