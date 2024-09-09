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Румыния не может сбивать российские беспилотники на своей территории: это запрещено законом страны

Румынский закон запрещает сбивать российские беспилотники на территории страны в мирное время.

сегодня, 13:42
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Slava Kot

Очередной российский беспилотник залетел на территорию НАТО. Каждая страна может самостоятельно решать, сбивать ли ей дроны РФ, однако в Румынии, где несколько раз обнаруживали обломки российских беспилотников, запрещено сбивать воздушные цели в мирное время.

Румыния не может сбивать российские беспилотники на своей территории: это запрещено законом страны

В Румынии законом запрещено сбивать дроны. Фото из открытых источников

Глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал, почему Румыния не сбивает российские дроны на своей территории.

"Румыния вообще нонсенс, у них законодательно, их внутренним законом запрещено сбивать воздушные цели на территории Румынии", — сказал Романюк.

По его словам, лидер оппозиции Румынии Елена Ласкони обращалась к министру обороны, "почему он набрал в рот воды и молчит, не запрещает ли ему что-либо говорить" президент относительно сбития российских дронов.

После того, как российские ударные беспилотники вошли в воздушное пространство Румынии, в ночь 8 сентября Елена Ласкони резко раскритиковала премьер-министра и президента.

"Абсолютно возмутительно узнавать больше от украинцев, чем от румынских властей", — сказала Ласкони.

Это не первый случай, когда дроны РФ попадают на территорию Румынии, а причиной, почему румынские военные их не сбивают, оказалось законодательство страны. В начале этого года начальник штаба обороны генерал Георгице Влад сказал, что нужно изменить четыре закона.

"Сейчас румынская армия не может вести боевые действия в мирное время. Надо объявить чрезвычайное положение, например осадное положение или войну", — сказал Влад, пояснив, что тогда Румыния сможет сбивать воздушные цели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировали на российские дроны, нарушившие воздушное пространство Румынии и Латвии.

Также "Комментарии" писали о том, почему российские беспилотники начали активно залетать на территорию Беларуси.



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