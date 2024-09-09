Румыния не может сбивать российские беспилотники на своей территории: это запрещено законом страны

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Slava Kot
Очередной российский беспилотник залетел на территорию НАТО. Каждая страна может самостоятельно решать, сбивать ли ей дроны РФ, однако в Румынии, где несколько раз обнаруживали обломки российских беспилотников, запрещено сбивать воздушные цели в мирное время.
В Румынии законом запрещено сбивать дроны. Фото из открытых источников
Глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал, почему Румыния не сбивает российские дроны на своей территории.
По его словам, лидер оппозиции Румынии Елена Ласкони обращалась к министру обороны, "почему он набрал в рот воды и молчит, не запрещает ли ему что-либо говорить" президент относительно сбития российских дронов.
После того, как российские ударные беспилотники вошли в воздушное пространство Румынии, в ночь 8 сентября Елена Ласкони резко раскритиковала премьер-министра и президента.
Это не первый случай, когда дроны РФ попадают на территорию Румынии, а причиной, почему румынские военные их не сбивают, оказалось законодательство страны. В начале этого года начальник штаба обороны генерал Георгице Влад сказал, что нужно изменить четыре закона.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировали на российские дроны, нарушившие воздушное пространство Румынии и Латвии.
Также "Комментарии" писали о том, почему российские беспилотники начали активно залетать на территорию Беларуси.
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