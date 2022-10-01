Руководитель МАГАТЭ приедет в Киев и Москву для переговоров по ЗАЭС

Руководитель ядерной службы ООН Рафаэль Гросси планирует приехать в Украину и Россию для переговоров по зоне защиты вокруг украинской атомной станции в Запорожье. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на МАГАТЭ.



Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. На станции работают украинские работники под контролем русских военных.

На ЗАЭС постоянно возникали технические проблемы, которые были преимущественно совершены военнослужащими из России. Так, в опасной близости от Запорожской атомной станции оккупационные силы России разместили военную технику и стреляли из нее. Подобные нарушения были зафиксированы независимыми экспертами, хотя Россия обвиняла Украину в обстрелах АЭС.

Теперь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует приехать в Киев и Москву и обсудить возможность создать защитную зону на Запорожской атомной электростанции. В сообщении от МАГАТЭ нет точной даты визита, но ожидается, что Гросси прибудет на следующей неделе.

1 октября стало известно, что россияне похитили генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о целях предыдущей миссии МАГАТЭ в Украине. Среди главных причин – оценка самой ЗАЭС и состояние работников.

Также "Комментарии" писали об опубликованном видео с Запорожской АЭС, где заметно, что россияне используют оружие на близком расстоянии от атомной электростанции. Военные эксперты оценили видео и сообщили, что стреляли с западной стороны станции.

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