Руководитель «Кракена» сказал, когда Украина победит на Харьковском направлении

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Ткачик Олеся
Начальник штаба спецподразделения "Кракен" Константин Немичев рассказал о ситуации, которая происходит на Харьковском направлении. По его словам, у россиян там все идет не очень гладко.
Константин Немичев
По его информации, "Хаймарсы" уничтожили 4 установки С-300, которые наносили ракетные удары по Харькову, поэтому сейчас они не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу.
Кроме того, говорит Немичев, силы ПВО охотятся за самолетами, которые бомбят КАБами Харьков.
По его словам, когда оккупанты наступали на Липке, штурм и закрепление происходили совсем без техники, "чисто мясом". Впрочем, говорит он, на Волчанском захватчики использовали технику, но Вооруженные Силы ее удачно утилизировали.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден заявил , что Украина получила ограничения на использование американского оружия. По словам Байдена, Украина не может наносить удары по Кремлю и атаковать территорию России дальше чем на 320 км от украинской границы.
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