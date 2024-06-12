Руководитель «Кракена» сказал, когда Украина победит на Харьковском направлении

Начальник штаба спецподразделения "Кракен" Константин Немичев рассказал о ситуации, которая происходит на Харьковском направлении. По его словам, у россиян там все идет не очень гладко.

Константин Немичев

"Наступление, которое идет чуть больше месяца, забуксовало. Последние две недели вообще наши силы производят контратаки. Мы получили разрешение на применение западного оружия на территории РФ. По-моему, это все равно очень странно, что мы защищаемся, и все еще должны умолять кого-то разрешения бить врага на подступах к границам. Напоминает мне времена АТО 2016 года",

– отметил Немичев.

По его информации, "Хаймарсы" уничтожили 4 установки С-300, которые наносили ракетные удары по Харькову, поэтому сейчас они не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу.

Кроме того, говорит Немичев, силы ПВО охотятся за самолетами, которые бомбят КАБами Харьков.

"И мы можем увидеть последнюю неделю, что бомбы долетают только до окружной дороги, но все равно есть жертвы, поэтому было бы хорошо один-два самолета сбить. Также можем увидеть дефицит тяжелой техники в Харьковском направлении"

, – рассказывает военный.

По его словам, когда оккупанты наступали на Липке, штурм и закрепление происходили совсем без техники, "чисто мясом". Впрочем, говорит он, на Волчанском захватчики использовали технику, но Вооруженные Силы ее удачно утилизировали.

"Я хочу сказать не о "победе через 2-3 недели". А об ощутимом прогрессе с нашей стороны. А это влияет и на Харьков, который стал более защищенным",

– подытожил Немичев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден заявил , что Украина получила ограничения на использование американского оружия. По словам Байдена, Украина не может наносить удары по Кремлю и атаковать территорию России дальше чем на 320 км от украинской границы.



