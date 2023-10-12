Когда Украина согласится на мирные переговоры с Россией: ответ Буданова

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что дипломатия с Россией возможна, но после завершения войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания УП.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Во время интервью Буданова спросили, когда в войне придет время для мирных переговоров с Россией. Кирилл Буданов уточнил, что "просто переговоры в какой-то момент" или "заморозку конфликта" нельзя допускать.

"Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас воюет", — подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР настаивает, что ни одна война в мире не закончилась без заключения договора об окончании войны. Однако Буданов добавляет, что Украина будет готова к таким переговорам после завершения войны.

"Возможность для дипломатии будет в тот момент, когда война будет завершена", – сказал Буданов.

По словам главы Главного управления разведки россияне сейчас настаивают, что нужно оставить границы как есть и договариваться, но для Украины это возможно только после того, как российские войска покинут Украину в пределах границ 1991 года.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки указал на очередной российский миф, уничтоженный Украиной во время войны. По словам Буданов, в Кремле был шок от украинской спецоперации.

Также "Комментарии" писали, что Буданов дал прогноз, когда закончится война. Глава ГУР призвал смотреть на факты и подчеркнул, что экономически Россия может уверенно воевать и в 2025 году, однако по количеству техники – максимум до 2026 года.