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Когда Украина согласится на мирные переговоры с Россией: ответ Буданова

Кирилл Буданов сообщил, при каких условиях Украина будет готова к мирным переговорам с Россией.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что дипломатия с Россией возможна, но после завершения войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания УП.

Когда Украина согласится на мирные переговоры с Россией: ответ Буданова

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Во время интервью Буданова спросили, когда в войне придет время для мирных переговоров с Россией. Кирилл Буданов уточнил, что "просто переговоры в какой-то момент" или "заморозку конфликта" нельзя допускать.


"Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас воюет", — подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР настаивает, что ни одна война в мире не закончилась без заключения договора об окончании войны. Однако Буданов добавляет, что Украина будет готова к таким переговорам после завершения войны. 

"Возможность для дипломатии будет в тот момент, когда война будет завершена", – сказал Буданов.

По словам главы Главного управления разведки россияне сейчас настаивают, что нужно оставить границы как есть и договариваться, но для Украины это возможно только после того, как российские войска покинут Украину в пределах границ 1991 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки указал на очередной российский миф, уничтоженный Украиной во время войны. По словам Буданов, в Кремле был шок от украинской спецоперации.

Также "Комментарии" писали, что Буданов дал прогноз, когда закончится война. Глава ГУР призвал смотреть на факты и подчеркнул, что экономически Россия может уверенно воевать и в 2025 году, однако по количеству техники – максимум до 2026 года.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/10/12/7423740/
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