Рубикон пройден, заявил президент Литвы о поставках оружия для Украины

Страны НАТО должны прекратить проводить красные линии и начать поставлять Украине все необходимое оружие, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью литовскому телевидению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yahoo News.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего выступления на литовском канале LRT TV заявил, что нет смысла говорить о красных линиях, если этот вопрос касается помощи Украине против российской агрессии. Литовский лидер отмечает, что у него есть впечатление, что красные линии проводит не Запад, а Кремль.

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"Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже создается впечатление, что эти красные линии проводим не нами, западными странами, демократиями, а что это пытается провести террористическое государство Россия", – сказал президент Литвы.

Гитанас Науседа отмечает, что многие страны Запада ранее исключали возможность предоставить Украине военную технику. Некоторые страны присылали только бронежилеты и шлемы, как это делала Германия в начале войны, однако в январе правительство страны заявило об отправке танков для Украины.

"Этот Рубикон пройден, поэтому я надеюсь, что эта красная линия – если она действительно существует, а я думаю, что она существует только в наших головах – также будет пройдена", – сказал Науседа.

Таким образом, президент Литвы намекнул, что нет ограничений и аргументов для поставки истребителей и другой военной техники для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чешский президент критикует НАТО за аргументы не давать Украине военную технику.

Также "Комментарии" писали об объяснении, почему Великобритания не хочет давать Украине свои истребители.