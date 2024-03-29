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РПЦ назвала войну в Украине "священной": в УПЦ (МП) отреагировали

В украинской церкви отмежевались от слов Кирилла

сегодня, 08:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский народный собор под руководством московского патриарха Кирилла принял "приказ", где российское вторжение в Украину назвали "священной войной" и заявили, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России". В УПЦ отмежевались от таких заявлений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Радио Свобода.

РПЦ назвала войну в Украине "священной": в УПЦ (МП) отреагировали

РПЦ. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, формально документ патриархии не имеет отношения к РПЦ, однако в работе собора участвует множество российских церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей. Документ был одобрен во время соборного съезда, который состоялся 27 марта в Москве под председательством патриарха Кирилла. Войну в Украине в этой бумаге назвали "новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против стоящего за ним преступного киевского режима и коллективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси", а с "духовно-нравственной точки зрения" – " Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающую мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм".

Также в документе раскрыли понятие "русского мира" назвав его границы шире государственных границ "как нынешней Российской Федерации, так и великой исторической России".

Также в документе говорится о "триединстве русского народа" и о том, что белорусов и украинцев "следует признать только субэтносами россиян".

В Украинской Православной Церкви после заявления россиян отмежевались от идеологии "русского мира".

"Украинская Православная Церковь не поддерживает и отмежевывается от идеологии "русского мира". Более того, отношение нашей Церкви к этой идее давно публично выразил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий: "Мы никакого русского мира не строим, мы строим Божий мир" – говорится в сообщении отдела внешних церковных связей УПЦ в Facebook.

Там говорят, что утверждение о том, что так называемая "специальная военная операция" является "священной войной", противоречит базовым принципам христианской морали.

Читайте также на портале "Комментарии" - Российская православная церковь объявила "священную" войну Украине.




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Источник: https://www.svoboda.org/a/vrns-pod-predsedateljstvom-kirilla-nazval-voynu-v-ukraine-svyaschennoy-/32880145.html
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Обсуждения

Ольга

сегодня, 09:31

Ад пуст, все бесы здесь У. Шекспир

БОГ

сегодня, 09:16

Ну так тогда НАХУЙ из Почаева, черти! Священно сидите на болотах!


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