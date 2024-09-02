Ровенская АЭС была на грани: чего добивается РФ во время последней атаки на АЭС

В последние ракетные атаки Россия пыталась остановить работу всех атомных электростанций на территории Украины, которая остается под контролем Киева. Об этом в интервью "Главреду" рассказала Ольга Кошарная, независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности.

Ровенская АЭС (фото из открытых источников)

Эксперт подчеркнула, что главной целью атак было прекращение работы энергоблоков, которые обеспечивают около 60% производства электроэнергии в Украине. Во время одной из таких атак российские военные обесточили первый, третий и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС.

Кошарна отметила, что российские удары направлялись не непосредственно по открытым распределительным устройствам АЭС, а по трансформаторам на периферии, отвечающим за передачу мощности. Это привело к остановке энергоблоков из-за обесточивания, хотя они не были выключены аварийными системами защиты, а остановка не произошла в проектном режиме.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в исключении 4 блоков АЭС от сети в Украине во время атаки РФ. Во время массированной ракетно-дроновой атаки России на украинские энергетические объекты 26 августа были временно отключены четыре энергоблока атомных электростанций. Об этом сообщается в документе, опубликованном МАГАТЭ после получения официальной ноты от постоянного представительства Украины при агентстве.

В результате обстрела в 8:58 была остановлена работа энергоблоков 1, 3 и 4 Ровенской АЭС. Кроме того, из-за нестабильности в национальной энергосистеме, вызванной российскими ударами, в 17:10 от сети был отключен энергоблок №3 Южноукраинской АЭС. Также в 9:05 энергоблоки этой станции снизили мощность до 1800 МВт.

