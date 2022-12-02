РосСМИ сообщают о плане Кремля уже этой зимой захватить Львов, Луцк и Киев

Кремль концентрирует войска в Беларуси не только для того, чтобы мобилизованные там проходили обучение на полигонах и держали украинские силы в напряжении, но и для того, чтобы готовиться к очередному блицкригу. Новый план Путина – попытаться захватить Львов, Луцк и Киев. Как передает издание "Комментарии", об этом российский "чмобик", который находится в Гродно рассказал в интервью "Новой газете".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Сообщается, что якобы РФ к середине декабря пригонит в Беларусь российских мобилизованных – около 300 тысяч. Попытается захватить Луцк и Львов, пройти вдоль украинской границы, отрезая пути западных поставок вооружений. Второй удар хотят направить на Киев. Параллельно планируется прорыв через Бахмут на Славянск и Краматорск. Это якобы вынудит президента Украины Зеленского к капитуляции.

"Тысячи положим сразу. Ни до Киева, ни до Ковеля мы не дойдем. Путину явно впаривают этот план как очередной блицкриг", — считает чмобик из России.

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