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Россию ждет еще одно поражение в Украине: аналитики ISW рассказали детали

Российский войска вскоре могут потерять Лиман

сегодня, 08:02 comments1147
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана. ВСУ сейчас проводят операцию по тому, чтобы взять российских захватчиков в плотное оцепление, как в самом городе, так и вдоль северного берега реки Северский Донец. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Россию ждет еще одно поражение в Украине: аналитики ISW рассказали детали

Российские войска. Фото: structure.mil.ru

Военные специалисты США считают, что ВСУ держат под контролем все логистические цепочки, по которым Россия поставляла в оккупированный Лиман военную технику и боеприпасы. В любой момент украинская армия может разбить как позиции россиян, так и коммуникации врага.                                                                                                                                                                                                     

"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", — указали в ISW.

Специалисты подчеркнули, что Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа граждан РФ.

В Институте изучения войны объяснили, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области это будет еще один удар, который продолжит разрушать моральное положение и наносить панику среди военных России.

"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", — добавили аналитики.

Читайте на портале "Комментарии" — после угроз применения Россией ядерного вооружения против Украины, США и их союзники усиливают наблюдение за ядерным арсеналом РФ, в первую очередь, по линии своих разведывательных служб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что к угрозам применения Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. О чем говорят эти заявления? Блефует Путин, размахивая ядерной дубинкой – или нет? Может ли Запад (а возможно и Китай) сыграть на опережение, не дав России применить ядерный арсенал против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-28?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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