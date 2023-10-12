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Россию снова вежливо просят прекратить атаки на Украину: в МИД Румынии недовольны

В Бухаресте недовольны, что сбитые российские дроны падают на румынскую территорию

сегодня, 16:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску через соцсеть призвала Россию прекратить постоянные удары беспилотниками по Украине, в частности по Одесской области, ведь от этого страдает у Румыния, которая граничит с Украиной. В ночь на 11 октября на румынской территории снова упал российский беспилотник.

Россию снова вежливо просят прекратить атаки на Украину: в МИД Румынии недовольны

Министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску

Луминице Одобеску назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".


"На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления", – отметила дипломат.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории около 05:00 утра в среду обнаружили беспилотник, прилетевший "из зоны конфликта в Украине". Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы.

При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения дрона-камикадзе.

Это не первый подобный инцидент. Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что Россия не пыталась атаковать территории Румынии, а беспилотники оказывались на румынской территории произвольно, после того, как их сбивала противовоздушная оборона Украины.

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Источник: https://twitter.com/Odobes1Luminita/status/1712386937804206160
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