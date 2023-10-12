Россию снова вежливо просят прекратить атаки на Украину: в МИД Румынии недовольны

Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску через соцсеть призвала Россию прекратить постоянные удары беспилотниками по Украине, в частности по Одесской области, ведь от этого страдает у Румыния, которая граничит с Украиной. В ночь на 11 октября на румынской территории снова упал российский беспилотник.

Министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску

Луминице Одобеску назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

"На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления", – отметила дипломат.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории около 05:00 утра в среду обнаружили беспилотник, прилетевший "из зоны конфликта в Украине". Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы.

При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения дрона-камикадзе.

Это не первый подобный инцидент. Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что Россия не пыталась атаковать территории Румынии, а беспилотники оказывались на румынской территории произвольно, после того, как их сбивала противовоздушная оборона Украины.

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