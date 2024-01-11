Россию снова атаковали неопознанные беспилотники: в каких областях было громко

В России в ночь на 11 января снова был налет неизвестных беспилотников, которые были зафиксированы в нескольких регионах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Минобороны страны-оккупанта.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Противник заявляет, что его противовоздушная оборона сбила как минимум три БпЛА над территориями Калужской, Ростовской и Тульской областей.

"11 января около 04.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении МО РФ.

Губернатор Калужской области заявил, что на окраине Калуги дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции. Здание получило повреждение.

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