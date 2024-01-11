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Россию снова атаковали неопознанные беспилотники: в каких областях было громко

Россияне заявили, что их противовоздушная оборона сбила как минимум три беспилотника в трех областях

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В России в ночь на 11 января снова был налет неизвестных беспилотников, которые были зафиксированы в нескольких регионах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Минобороны страны-оккупанта.

Россию снова атаковали неопознанные беспилотники: в каких областях было громко

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Противник заявляет, что его противовоздушная оборона сбила как минимум три БпЛА над территориями Калужской, Ростовской и Тульской областей.

"11 января около 04.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении МО РФ.

Губернатор Калужской области заявил, что на окраине Калуги дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции. Здание получило повреждение.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.

Также издание "Комментарии" сообщало – США хотят совершенствования Украиной своего плана борьбы с российским вторжением, поскольку большая война продолжается уже третий год. Американские партнеры планируют обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет "Bloomberg".




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