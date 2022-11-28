Россию признали государством, спонсирующим терроризм. Чего ждать дальше

Российскую Федерацию, 21 ноября, Парламентская ассамблея НАТО признала страной, которая спонсирует терроризм. Это большой шаг для изоляции РФ от остального мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью народного депутата Украины, главы национальной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернова для издания Onet.

Россию признали страной, спонсируемой терроризмом. Фото: из открытых источников

Украинский депутат считает резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО важным аргументом по усилению санкций против Российской Федерации.

"Очень важно изолировать Россию от остального мира. И не дать ей возможности заработать", – украинский депутат Егор Чернов

Украинский политик утверждает, что подобные прецеденты уже существуют. США ранее признавали террористический режим в Северной Корее, Сирии и Иране, что означает прекращение сотрудничества с этими странами. То есть окончание экономических, дипломатических, культурных и любых других отношений. Со временем США присоединились и другие страны.

По словам Чернова, хоть резолюция Парламентской ассамблеи НАТО и носит лишь рекомендательный характер, но это своеобразная политическая позиция 30 стран, которая является серьезным аргументом для парламентов других государств. Таким образом, со временем все большее число стран будет признавать Россию страной, которая спонсирует терроризм и прекращает с ней сотрудничество.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о хитрости российских военных, показавшей проблемы в армии РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия теряет одного из своих крупнейших союзников в войне против Украины. Посредством этого союзника русские образования смогли остановить армии Гитлера и Наполеона.

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