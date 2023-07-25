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Россию пригласили на "праздник победы" в Северную Корею: кого делегировал Путин

С 25 по 27 июля в КНДР отмечают завершение Корейской войны.

сегодня, 15:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Разговоры о том, что после мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина между российским диктатором Путиным и министром обороны РФ Шойгу испортились отношения не соответствуют действительности. Путин не только доверяет министру, но и делегирует его представлять Россию в КНДР. Именно Сергей Шойгу возглавил российскую делегацию на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Россию пригласили на "праздник победы" в Северную Корею: кого делегировал Путин

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Отмечается, что российская делегация будет находиться в Северной Корее с 25 по 27 июля. 


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Также сообщается, что Кремль рассчитывает усилить военные связи с Пхеньяном, а также укрепить сотрудничество между двумя странами, отметили в Минобороны России.

Стоит также добавить, что в гости к северокорейской диктатуре прибудет представитель Китая – заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, уверяя, что контрнаступление Украины якобы провалилось, а также заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), по мнению которых, вагнеровская возня в Беларуси и заявления Путина с Лукашенко вокруг этого – именно ИПСО, а наемники не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока не будут перевооружены механизированной техникой. Согласны ли с данными утверждениями? К чему может привести игра вагнеровцами на белорусской территории, зачем Кремль пытается "качать" Польшу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://t.me/rian_ru/209958
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