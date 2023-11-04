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Россию атаковали «неизвестны» БПЛА: какие регионы под ударом

Минобороны РФ сообщило о новой атаке дронов. Ранее БПЛА уже "сбивали" над Курской областью

сегодня, 12:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в России сегодняшний день начался тревожно, ведь с самого утра пришлось отбиваться от неизвестных дронов. После сообщений о "сбитых" беспилотниках в Курской области, новая "атака" настигла уже соседнюю Белгородщину.

Россию атаковали «неизвестны» БПЛА: какие регионы под ударом

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Российские пропагандисты прогнозируемо связывают атаку БПЛА с происками "киевского режима", мол ВСУ попытались атаковать область в районе 11:00, утверждает Минобороны РФ. Сообщается, что местная ПВО уничтожила все цели.


Ранее аналогичным сообщением ведомство Шойгу отметилось об утренних взрывах в Курской области. Как сообщал телеграмм-канал Mash, на аэродром Халино летело как минимум три ударных дрона. Однако Минобороны РФ заявило, что "сбило" два беспилотника, не упоминая об аэродроме.

Стоит отметить, что российские войска с территории РФ постоянно атакую украинские города и села, наносят удары по гражданской инфраструктуре, домам украинцев. Только в ночь на 4 ноября Россия атаковала Украину с территории приграничной Курской области дронами типа "Шахед".

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Со стороны США и ЕС звучат призывы одуматься, но вряд ли на это способна нынешняя РФ. Более того – там активно пытаются обвинить Украину в атаках на Курскую АЭС. Что может быть использовано для ударов по украинским АЭС – и Путин уже делал подобные заявления. О чем говорит усиление ядерного бряцанья со стороны РФ? Как на это реагировать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – действительно ли мир на пороге Третьей мировой войны: как можно остановить глобальный конфликт.



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